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Коммерсантъ FM
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Аэропорты Калуги, Саратова и Ульяновска возобновили работу

Аэропорты Калуги, Саратова и Ульяновска возобновили прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов сегодня с утра, 15 февраля.

В общей сложности утром приостанавливали работу семь российских аэропортов: в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске. Аэропорт Волгограда также уже возобновил работу.

Подобные ограничения, как правило, вводятся в аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА. В течение ночи, по данным Минобороны, над четырьмя регионами сбили 40 беспилотников. В Волгоградской области в результате атаки БПЛА пострадал один человек.

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