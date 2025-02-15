После падения БПЛА в Волгоградской области начался пожар в промзоне

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки БПЛА в промзоне начался пожар. По уточненной информации, ранен один человек. По данным Минобороны, над регионом уничтожены 17 беспилотников.

«В результате падения обломков на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв.м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано»,— рассказал Андрей Бочаров. Его слова передает администрация региона в Telegram-канале.

Позже администрация Волгоградской области сообщила, что на юге Волгограда один человек получил легкие травмы. Повреждены кровля жилого дома и легковой автомобиль.

Ранее, как сообщала Росавиация, аэропорт Волгограда приостановил работу для обеспечения безопасности полетов. Всего в ночь на 15 февраля, по информации Минобороны, было сбито 40 беспилотников над четырьмя регионами.