Прокуратура утвердила обвинение по делам 13 украинских военнослужащих

Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против командира 39-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» ВСУ Алексея Захарчука. Его обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть человека и нанесшего значительный материальный ущерб (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По данным следствия, военнослужащий по заданию представителей высшего военного и политического руководства Украины осуществил теракт в июне 2024 года для устрашения мирного населения и нарушения работы органов власти. В частности, он приказал бомбить пункт расположения российских военнослужащих в Белгородской области. Так как фигурант скрылся от следствия, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело направили для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

Также утверждено обвинение по девяти уголовным делам о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в отношении 12 украинских военнослужащих: Владимира Юрова, Андрея Безручкова, Дмитрия Бостана, Виталия Озимука, Петра Еремеи, Константина Толстикова, Виталия Мацегоры, Бориса Николенко, Владимира Добижи, Артема Мироненко, Олега Патабенко и Сергея Козуба.

В прокуратуре рассказали, что военнослужащие в августе—октябре 2024 года вторглись на бронетехнике западного производства в Глушковский, Кореневский и Суджанский районы Курской области для совершения терактов. Для удержания населенных пунктов под контролем фигуранты создавали огневые позиции в прилегающих лесопосадках. Также они минировали дороги, запугивали гражданских, препятствовали их эвакуации и свободному перемещению.

Все 12 военнослужащих задержаны и находятся под стражей. Их уголовные дела также передали во 2-й Западный окружной военный суд.

13 февраля Следственный комитет России сообщал о вынесении приговора четырем украинским военнослужащим, которых признали виновными в совершении теракта в Курской области. Им дали от 15 до 16 лет колонии строгого режима. 25 января курский суд отправил под арест военнослужащего ВСУ, обвиняемого в убийстве жителей села Русское Поречное в Суджанском районе.

Никита Черненко