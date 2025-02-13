Четырем украинским боевикам вынесли приговоры за теракт в Курской области

Суд признал виновными четырех военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ — Антона Фурдаленко, Сергея Завацького, Василия Тарана и Руслана Саввакиса — в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области. Сергею Завацькому назначили 16 лет лишения свободы, остальные подсудимые получили по 15 лет, сообщили в Следственном комитете России. Первые три года срока все четверо проведут в тюрьме, далее их переведут в колонию строгого режима.

Установлено, что фигуранты Фурдаленко, Завацький, Таран и Саввакис в составе подразделений ВСУ незаконно пересекли границу России 8 августа 2024 года и вторглись на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области. Там осужденные запугивали местное население, препятствовали эвакуации мирных жителей и занимали частные домовладения. Также террористы неоднократно стреляли по российским военнослужащим и гражданским. Всех четырех фигурантов задержали бойцы ВС РФ в ходе боевых действий 13 августа 2024 года.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа 2024 года. 22 января арестовали колумбийского наемника Пабло Пуэнтеса Боорхэса, подозреваемого в совершении теракта в регионе. 25 января Ленинский райсуд Курса отправил под арест военнослужащего ВСУ Евгения Фабрисенко, обвиняемого в убийстве не менее шести жителей села Русское Поречное в Суджанском районе.

Никита Черненко