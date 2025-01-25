Суд арестовал военнослужащего ВСУ, подозреваемого в убийствах курских жителей

Ленинский районный суд Курска отправил под арест военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) 26-летнего Евгения Фабрисенко. Он подозревается в убийстве не менее шести жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области, сообщает «РИА Новости».

По версии следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли российскую границу. Следователи установили, что убийства мирных жителей были совершены в период с 29 сентября по 1 октября 2024 года. Утверждается, что жертвами стали женщины, которых перед убийствами изнасиловали.

Судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения, прошло в закрытом формате. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку) и п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 131, п. п. «а», «б» ст. 132 УК РФ (преступления против половой неприкосновенности).

Бои с ВСУ в Курской области длятся с 6 августа 2024 года. 22 января был арестован напавший на Курскую область наемник из Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэс. Он подозревается в совершении теракта и наемничестве. По аналогичным статьям суд в Москве заочно арестовал гражданку Дании Аннабель Йоргенсен.

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