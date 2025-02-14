Даванков предложил перенять опыт Маска и заменить российских чиновников на ИИ

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил создать независимое Агентство эффективности по примеру США. Оно, по оценке политика, позволит заменить треть чиновников в России на искусственный интеллект (ИИ).

Подобным агентством в США руководит предприниматель Илон Маск. Всего за месяц своего существования Департамент эффективности правительства сократил 20 тыс. чиновников, пишет господин Даванков в своем Telegram-канале. Однако в России, по мнению вице-спикера, нужно не бездумно увольнять людей, а искать способы сделать их работу более эффективной. Для этого господин Даванков предложил обменяться опытом с департаментом государственной эффективности Илона Маска.

Агентство эффективности, по мнению политика, поможет улучшить горизонтальные связи. Они потребуются для того, чтобы предотвратить вероятность начала холодной войны после заключения сделки по Украине. Владислав Даванков также отметил, что у отношений России и США есть хорошие перспективы.

Подробнее об американском департаменте — в материале «Ъ» «DOGE раздора».