МИД Финляндии посоветовал Трампу не торопиться с заключением мира на Украине

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что президенту США Дональду Трампу не следует торопиться заключать договор с Россией по украинскому конфликту. По ее словам, урегулирование кризиса касается не только Киева, но и безопасности всех европейских стран. Поэтому Европа должна убедить США в необходимости заключить «прочный мир», а не «быструю сделку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Финляндии Элина Валтонен

Фото: Lisa Leutner / Reuters Глава МИД Финляндии Элина Валтонен

Фото: Lisa Leutner / Reuters

«По этому вопросу сейчас как никогда важно открыто поговорить с нашими партнерами в США. Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности всей Европы… Не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир»,— сказала она немецкому изданию RND.

По мнению госпожи Валтонен, Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров с помощью внешнего давления. Она заявила, что для сохранения мира «Европа должна научиться демонстрировать силу». Министр внешнеполитического ведомства Финляндии также считает необходимым сохранить санкции против России после завершения конфликта.

Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля. Во время телефонного разговора главы государств обсудили завершение боевых действий на Украине путем переговоров. Позднее Господин Трамп назвал проведенные переговоры «великолепными».

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США ''поработают вместе''».