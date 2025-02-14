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Волонтеры вступились за обвиняемого в гибели женщины, которую загрызла стая собак

Казанские волонтеры направили обращения президенту России Владимиру Путину и раису Татарстана Рустаму Минниханову с требованием прекратить преследование 76-летнего Иосифа Лившица. Пенсионера обвиняют в связи с гибелью женщины, но активисты считают, что следствие несправедливо возложило вину на него и на собак из принадлежащего ему приюта. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила волонтер и инициатор кампании Ольга Егорова.

«Меня, как любого порядочного человека, возмутила сама ситуация. Я много лет помогаю бездомным животным и знаю, что на базах живут абсолютно социализированные собаки, которые видят в человеке друга. За мою многолетнюю практику подобных случаев, чтобы дворняжки нападали на людей, не было. Ну полаять — да, могут. Единственная их „вина“ в том, что они могли бесконтрольно бегать вдоль базы по дороге и лаять на машины. И все», — рассказала волонтер в беседе с «Ъ Волга-Урал».

По словам Ольги Егоровой, активисты собрали более 200 подписей под коллективными письмами с требованием прекратить преследование Иосифа Лившица и провести объективное расследование.

Волонтеры считают, что вина собак не доказана. По словам защитников, результаты двух проведенных экспертиз — в Казани и Нижнем Новгороде — подтвердили, что собаки с базы не имеют отношения к нападению.

В ноябре 2024 года в поселке Константиновка под Казанью было обнаружено тело женщины со следами укусов. Следствие предположило, что на нее могли напасть собаки, обитавшие неподалеку на базе Иосифа Лившица, и задержало предпринимателя. Лившицу предъявили обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В январе мужчину отправили под домашний арест, но 5 февраля меру пресечения изменили на запрет непосредственного общения с потерпевшими, свидетелями и подозреваемыми по уголовному делу.

Анар Зейналов

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