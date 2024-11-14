Владельца собак, которые могли загрызть женщину в Казани, отправили под домашний арест

Советский суд Казани отправил директора производственной базы в Самосырово под домашний арест. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина является предполагаемым владельцем собак, которые могли загрызть женщину. Директор базы будет под домашним арестом до 9 января 2025 года. Ранее Советский суд не смог избрать подозреваемому меру пресечения и продлил срок его задержание на 48 часов.

9 ноября в поселке Константиновка Казани обнаружили тело женщины со следами укусов. Местная жительница направлялась на работу.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела.

Диана Соловьёва