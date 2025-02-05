Хозяина собак, которые могли загрызть женщину в Казани, освободили из-под домашнего ареста

Владельца промбазы в Самосырово, 78-летнего Иосифа Лифшица, чьи собаки могли загрызть женщину, освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Советского суда Казани.

Согласно постановлению суда, обвиняемому запрещается общаться со всеми потерпевшими, свидетелями и подозреваемыми по уголовному делу.

9 ноября в поселке Константиновка в Казани нашли тело 48-летней женщины со следами укусов. По версии следствия, ее могли загрызть собаки с промышленной базы в Самосырово, которая находилась недалеко от места, где обнаружили тело.

Владельца базы и хозяина собак, Иосифа Лифшица обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 9 января 2025 года он был отправлен под домашний арест.

Дарья Сайфиева