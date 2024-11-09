В Татарстане возбудили дело после обнаружения трупа женщины со следами укусов

В поселке Константиновка Казани нашли тело местной жительницы с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК по Республике Татарстан.

9 ноября прохожие обнаружили тело женщины со следами укусов животных. Следствие рассматривает версии халатности, причинения смерти по неосторожности и нарушения требований безопасности при оказании услуг. По предварительной информации, женщина утром направилась на работу, но не дошла до места назначения.

Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента. Назначены необходимые экспертизы.

Анар Зейналов