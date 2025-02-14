У неплательщиков алиментов могут начать удерживать часть зарплаты

Российских работодателей могут обязать проверять сотрудников по реестру должников по алиментам. Если у работника найдется задолженность, компания должна будет удерживать часть его зарплаты для погашения долга. Об этом сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Закон о создании реестра должников президент России Владимир Путин подписал в мае прошлого года. Реестр начнет полноценно работать уже в этом году. Как сообщил «РИА Новости» господин Аристов, в этот реестр могут быть включены порядка 120 тыс. должников, подвергнутых административному наказанию, а также около 68 тыс. осужденных за неуплату алиментов.

Должника уведомят о внесении в реестр в течение суток. Информация о нем будет находиться в открытом доступе до полного погашения долга. Впоследствии, по словам господина Аристова, реестр из информационного может стать регулирующим. Тогда неплательщика ограничат в получении некоторых госуслуг и преимуществ.

В 2024 году в отношении должников по алиментам возбудили более 103 тыс. протоколов об административных правонарушениях. По уголовной статье о невыплате алиментов (ст. 157 УК РФ) появилось порядка 54 тыс. дел. По этой статье нарушителю грозит до года лишения свободы.

Подробнее о реестре — в материале «Ъ FM» «Неплательщиков внесут в реестр».