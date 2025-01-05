Неплательщиков внесут в реестр

У должников по алиментам осталось пять месяцев, чтобы не попасть в реестр злостных неплательщиков. В мае он появится на сайте Федеральной службы судебных приставов и будет общедоступным, напомнили в ведомстве. Весной 2024-го соответствующий закон подписал президент. В черный список попадут лица, которые «не выполняют обязательства по выплате алиментов и скрывают свое местонахождение». Чтобы этого избежать, нужно полностью погасить долги. В Минюсте ранее сравнивали новый реестр с «доской позора» и назвали «мерой морального воздействия».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всего, как указывали в ведомстве, по состоянию на прошлый апрель в зоне риска находятся 133 тыс. человек, то есть почти каждый шестой должник по алиментам. Впрочем, адвокат московской коллегии адвокатов «Концепт» Иван Ларин сомневается, что такая мера заставит неплательщиков охотнее погашать задолженности: «У нас категория неплательщиков алиментов — это определенный слой общества, с определенным достатком, как правило, ниже среднего. А кто-то и за чертой бедности, собственно, из-за этого все и происходит. Кто и так является неплательщиком, уже на определенной ступени находится, ему, по сути, все равно, что там про него напишут, скажут и так далее.

Нужно понимать вообще психологию воздействия этого реестра. Он же все-таки нигде официально не публикуется, и человек на каждом столбе висеть не будет как неплательщик. Этот список просто есть и есть. Понятное дело, что это может сыграть и в нехорошем плане. То есть человек, допустим, наоборот, встал на путь исправления, нашел себе работу, а тут выясняется, что он висит на "доске почета". Все зависит и от того, конечно, какие будут последствия нахождения в этом реестре, например, определенный запрет на какие-то действия. Но эти действия у нас и так могут приставы запретить: выезжать за границу, регистрировать имущество, ограничить право управлениями транспортным средством».

Узнать, числится ли гражданин в списке неплательщиков, и так можно на сайте ФССП, но предмет долга и сумма там не раскрываются, в отличие от нового реестра. Такой формат не позволит скрыть информацию о долгах от работодателей, контрагентов и новых жен, указывали юристы “Ъ". Кроме того, в отношении внесенных в базу лиц могут быть приняты дополнительные санкции. Так, например, обсуждались ограничение посещения спортивных мероприятий и блокировка Fan ID. А глава Минюста в декабре не исключил и запрета перелетов в бизнес-классе, по аналогии с китайским опытом.

Нюанс в том, что в реестр попадут только те люди, которые привлечены к ответственности за неуплату средств на содержание, отмечает юрист, партнер адвокатского бюро Legal Brains Дмитрий Тылту: «Попадание в этот реестр свидетельствует о некоем критическом поведении. Хотя есть проблемы определенные с привлечением и к административной, и к уголовной ответственности за невыплату алиментов. Эта мера, наверное, действующая, но она крайне редкая. Поэтому утверждение о том, что каждый шестой неплательщик может туда попасть, пока остается просто словами.

Безусловно, неисполнение обязанности по содержанию детей — это индивидуальная ситуация. Мне известны случаи, когда очень состоятельные люди алименты не выплачивают: кто-то считает, что слишком большие алименты определены, кто-то, что это не их дети. И эти люди спокойно летают бизнес-классом и, наверное, ходят на какие-то спортивные мероприятия. Этот реестр — это способ морально-психологического давления, но я не уверен, что это изменит их поведение в этой части. Уже находятся в банке исполнительных производств сведения о том, что в отношении них ведется исполнительное производство, и там суммы могут быть достаточно значимые. Есть механизмы, которые позволяют не привлекать их к ответственности, например, частичное погашение задолженности по алиментам».

В ноябре представители ЛДПР и «Новых людей» в Госдуме предлагали обязать государство выплачивать часть долгов по алиментам. Минюст эти инициативы отверг, в ведомстве пояснили, что это «кратно умножит число должников», поскольку те будут считать, что бюджет за них рассчитается. За последние семь лет приставы принудительно взыскали с неплательщиков алиментов более 210 млрд руб., отчитывались летом в ФССП. Только за минувший год взысканная сумма превысила 66 млрд руб.

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Екатерина Вихарева