Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет создан открытый реестров должников по алиментам. Документ опубликован на портале правовой информации. Как рассчитывает Минюст, это будет мерой дополнительного морального воздействия на должников за их «недостойное поведение». По оценке ведомства, речь идет о 133 тыс. человек.

В реестр будут вносить информацию о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности. К ним относятся граждане, которые не выделяют средства на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей старше 18 лет, либо на нетрудоспособных родителей. О включении в реестр будут уведомлять по СМС и телеграммами.

Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 6 мая. Совет федерации одобрил его 22 мая. В правительстве рассчитывают, что создание реестра приведет «к повышению мотивации». Юристы уточняют, что данные о долгах теперь не скроешь от работодателей и новых супругов, однако зачастую с неплательщиков нечего взыскать из-за отсутствия имущества и работы. По состоянию на 1 января у Федеральной службы судебных приставов насчитывалось 748 тыс. неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Алиментщиков выставляют напоказ».