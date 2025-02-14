Вице-президент США Вэнс предупредил о «шокирующем» соглашении по Украине

Соглашение, которое будет достигнуто по результатам переговоров между США, Россией и Украиной, «шокирует многих». Об этом вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Он добавил, что США могут ужесточить санкции против России или послать на Украину военных, если Кремль откажется от мирного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Rebecca Droke / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Rebecca Droke / Pool / Reuters

Условия самой сделки будут обсуждаться непосредственно за столом переговоров. Возможным результатом сделки может стать «перезагрузка» отношений между Россией и странами Запада. Изоляция Москвы от Европы, по словам господина Вэнса, делает страну зависимой от Пекина.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. Однако он отметил, что Вашингтон не будет размещать свои войска на Украине.

Подробнее о подготовке к урегулированию — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».