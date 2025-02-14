Вице-президент США Вэнс предупредил о «шокирующем» соглашении по Украине
Соглашение, которое будет достигнуто по результатам переговоров между США, Россией и Украиной, «шокирует многих». Об этом вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Он добавил, что США могут ужесточить санкции против России или послать на Украину военных, если Кремль откажется от мирного соглашения.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Rebecca Droke / Pool / Reuters
Условия самой сделки будут обсуждаться непосредственно за столом переговоров. Возможным результатом сделки может стать «перезагрузка» отношений между Россией и странами Запада. Изоляция Москвы от Европы, по словам господина Вэнса, делает страну зависимой от Пекина.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. Однако он отметил, что Вашингтон не будет размещать свои войска на Украине.
Подробнее о подготовке к урегулированию — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».