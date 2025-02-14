Крупнейший зарубежный газовый проект «Роснефти» увеличил добычу

Как следует из расчетов «Ъ», производство газа на месторождении Zohr в Египте, где доля «Роснефти» (MOEX: ROSN) в добыче составляет 17,6%, начало восстанавливаться. В 2023 году добыча снизилась, но в прошлом увеличилась на 12%, до 25,5 млрд кубометров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eni Фото: Eni

Zohr — крупнейшее в Египте шельфовое месторождение газа, а также крупнейший газодобывающий проект «Роснефти» за рубежом. Участники концессии — Eni S.p.A (50%, выступает оператором), «Роснефть» (30%), британская BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%). Долевая добыча «Роснефти» в декабре 2024 года выросла на 8%, а по итогам года — на 12%.

Eni, оператор проекта, возобновила бурение на месторождении после перерыва. Власти Египта пообещали увеличить производство газа к 2025 году благодаря пробуриванию новых скважин. Страна испытывает дефицит собственной добычи и сокращение импорта из Израиля, что приводит к плановым отключениям электроэнергии.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил в разговоре с «Ъ» нестабильность добычи газа в Египте: страна то становится нетто-экспортером, то вынуждена импортировать сырье. Он считает текущий рост колебаниями и сомневается в фундаментальных причинах для стабильного увеличения. По его мнению, перспективы месторождения зависят от объемов инвестиций.

Подробнее читайте в материале «Из глубины раздался Zohr».