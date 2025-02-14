Из глубины раздался Zohr

Производство газа на гигантском морском газовом месторождении Zohr в Египте, где доля «Роснефти» (MOEX: ROSN) в добыче составляет 17,6%, начало восстанавливаться. После заметного снижения в 2023 году в прошлом году объем мог вырасти на 12%, до 25,5 млрд кубометров. На фоне дефицита собственной добычи и падения поставок из Израиля Египет, зависящий от газовой генерации, несколько лет живет в условиях постоянных плановых отключений электроэнергии. В 2025 году власти пообещали нарастить производство газа, оператор проекта, итальянская Eni, возобновила бурение на месторождении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Добыча газа на месторождении Zohr на шельфе Средиземного моря по итогам 2024 года выросла на 12%, до около 25,5 млрд кубометров, следует из расчетов “Ъ” и данных источников, знакомых со статистикой добычи. Участники концессии — Eni S.p.A (50%, выступает оператором), «Роснефть» (30%), британская BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%). Долевая добыча «Роснефти» в декабре 2024 года выросла на 8%, а по итогам года — на 12%, до 4,472 млрд кубометров.

Zohr — крупнейшее в Египте шельфовое месторождение газа, а также крупнейший газодобывающий проект «Роснефти» за рубежом. Геологические запасы Zohr оценивались в 850 млрд кубометров газа. Согласно условиям концессии, в течение первого десятилетия с начала добычи на участников проекта приходится 58,6% продукции, остальное принадлежит египетскому правительству. Таким образом, доля «Роснефти» в добыче составляет около 17,6%.

В Eni “Ъ” не ответили, в «Роснефти» от комментариев отказались.

Египет рассчитывал стать крупным экспортером газа после того, как в 2015 году Eni открыла гигантское месторождение в Средиземном море на глубине 1,2–1,7 км. Добыча на проекте началась в конце 2017 года, тогда же «Роснефть» и стала участником проекта. В первые годы на месторождении поддерживались высокие темпы добычи, пик был достигнут в 2021 году — свыше 28 млрд кубометров, однако с 2023 года производство начало резко снижаться. Согласно публикациям Energy Aspects и Bloomberg, из-за быстрой разработки на месторождении возникли проблемы с инфильтрацией морской воды в одну из скважин, что затруднило добычу газа. Помимо этого, Египет накопил свыше $1,27 млрд задолженности перед Eni, что также тормозило развитие проекта. Египетская статистика показывает тренд на снижение добычи еще на конец первого полугодия 2024 года.

О том, что в 2025 году Египет планирует увеличить добычу природного газа на нескольких ключевых концессионных участках, включая месторождение Zohr, в октябре 2024 года заявил министр нефти Карим Бадави. По его словам, правительство намерено нарастить добычу на месторождении, пробурив новые скважины, с первого квартала 2025 года. Уже в ноябре глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что компания возобновила бурение на Zohr «после длительного перерыва, и к концу года будет еще одна разведочная скважина».

С 2022 года власти Египта на фоне нехватки собственной добычи и сокращения импорта из Израиля вынуждены проводить плановые отключения электроэнергии, которые усиливаются в период пикового спроса летом. Большая часть генерации электроэнергии в Египте (около 80% выработки) приходится на газовые ТЭС.

Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, добыча на Zohr и в целом в Египте довольно нестабильна — вплоть до того, что страна то становится нетто-экспортером газа, то вынуждена импортировать сырье, чтобы загрузить свой СПГ-завод. Текущий рост господин Юшков называет простыми колебаниями в связи с непредсказуемостью добычи. Фундаментальных причин для стабильного увеличения показателей нет, полагает он. По его мнению, перспективы дальнейшей работы месторождения будут напрямую зависеть от объемов вложенных туда средств. Эксперт напоминает, что Eni в 2025 году намерена начать новую программу бурения. В развитие газовой отрасли Египта планировалось вложить к 2030 году $7,2 млрд, пробурив 586 скважин. В целом, как отмечает Игорь Юшков, до окончания военных действий на Украине для российских компаний практически невозможно развивать добычу за рубежом с учетом сложностей с расчетами и общего политического отношения к ним.

Татьяна Дятел, Ольга Мордюшенко