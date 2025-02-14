США и Индия хотят создать торговый маршрут через Израиль и Италию

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Индии Нарендру Моди. По итогам встречи они договорились инициировать создание нового торгового маршрута, который пройдет через Израиль и Италию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По словам господина Трампа, на проект потратят «много денег». Конкретную сумму, а также сроки реализации маршрута он не привел. Президент США уточнил, что торговый путь пройдет по воде и на суше.

«Мы договорились работать вместе, чтобы помочь построить один из величайших торговых маршрутов во всей истории. Он пройдет от Индии до Израиля, Италии и далее до Соединенных Штатов, соединяя наших партнеров портами, железными дорогами и подводными кабелями»,— сказал он на совместной пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В 2018 году администрация Дональда Трампа увеличила пошлины на импорт индийской стали и алюминия. В ответ Дели повысил тарифы на 29 американских товаров, в том числе продовольствие и продукцию металлургии. Вчера, 13 февраля, господин Трамп поручил проработать вопрос о зеркальных пошлинах против всех торговых партнеров США. Reuters сообщало, что Индия может снизить пошлины на товары из США.

О вызовах для Дели после смены власти в США — в интервью «Ъ» с экс-секретарем Совета национальной безопасности Индии Арвиндом Гуптой.