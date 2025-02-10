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«Отношения Индии с США не должны влиять на ее связи с другими странами»

Индийский эксперт рассказал “Ъ” о вызовах для Дели и Москвы после смены власти в США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду начинает свой визит в Вашингтон, который станет его первой встречей с президентом Трампом после возвращения того в Белый дом. О том, какие ожидания связывает индийская сторона со сменой администрации США и какие перемены могут произойти в российско-индийском сотрудничестве, корреспонденту “Ъ” Сергею Строканю рассказал директор Международного фонда Вивекананды, бывший секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта

Экс-секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта

Фото: Valdai Discussion Club

Экс-секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта

Фото: Valdai Discussion Club

— Премьер-министр Моди совершает визит в США на фоне многочисленных шагов президента Трампа, кардинально меняющих ситуацию в мире. Каких перемен ждут в Дели?

— Еще слишком рано оценивать влияние политики президента Трампа на мировой порядок, но уже сегодня можно сделать вывод о том, что мир должен быть готов к большей неопределенности и волатильности. Трамп начал свое президентство с ряда радикальных решений, перечеркивающих наследие Байдена. Он сильный националистический лидер, который будет следовать политике «Америка превыше всего».

Многосторонность в его мышлении имеет второстепенное значение. Это неизбежно окажет влияние как на союзников Америки, так и на ее противников. Трамп позиционирует себя как миротворец, который предпочитает заключать сделки. Однако если его угрозы повысить тарифы осуществятся, мир может погрузиться в беспрецедентные торговые войны. Из политики Трампа также может получиться что-то позитивное, если ему удастся помочь положить конец российско-украинской войне.

— Ожидаете ли вы торговую войну между Индией и США, учитывая, что президент Трамп заявлял о возможности введения пошлин на индийские товары? Как это может повлиять на экономические отношения Индии с США?

— В 2023–2024 годах объем торговли услугами и товарами между Индией и США превысил $200 млрд в год. Сальдо торгового баланса Индии составило $36 млрд. Торговая война между двумя странами маловероятна, но они могут начать обсуждение того, как сделать торговлю более сбалансированной.

— Как скажется на странах БРИКС попытка ухода от доминирования доллара в связи с угрозами Трампа в качестве ответной меры закрыть им американский рынок?

— Трамп категорически против дедолларизации, поскольку это повлияет на доминирование Америки на мировых финансовых рынках. В настоящее время страны БРИКС не в состоянии предложить собственную жизнеспособную валюту. Многие страны имеют тесные экономические и коммерческие связи с США, и они серьезно отнесутся к угрозе закрыть им американские рынки.

Мы должны быть реалистами. Доллар остается доминирующей валютой мировой торговли и международных расчетов. Альтернативной мировой валюты пока не предвидится.

— Создает ли участие Индии в БРИКС проблемы для Дели, учитывая сложные отношения с Китаем?

— Индия является одним из основателей БРИКС. Участие в БРИКС отвечает национальным интересам Индии. Однако необходимо также обеспечить, чтобы ни одна страна не доминировала в БРИКС. Индия предпочла бы БРИКС, в котором каждая страна имеет равное право голоса.

— Ожидаете ли вы новых испытаний для российско-индийских отношений в случае эскалации санкционной войны? Как западные санкции в отношении России повлияли на экономические связи Индии и России и какие шаги предпринимаются для укрепления торговли?

— Индия не присоединилась к западным санкциям против России. Однако санкции негативно сказались на российско-индийских экономических отношениях, поскольку Россия была исключена из платежного механизма SWIFT.

Предприниматели опасаются последствий, если они нарушат санкции. Это является серьезным препятствием на пути развития торгово-экономических связей. Механизм торговли рупия—рубль имеет свои ограничения. В связи с этим обеим странам необходимо срочно найти эффективные способы создания альтернативной платежной системы. Они также могут прибегнуть к расчетам в третьей валюте.

— Российско-индийская торговля значительно выросла благодаря быстрому росту продаж нефти. Что помимо нефти может быть движущей силой увеличения товарооборота?

— В последние годы товарооборот между Индией и Россией значительно вырос благодаря закупкам Индией российской нефти по сниженным ценам. Задача, стоящая перед двумя странами, заключается в диверсификации двусторонней торговли. Им следует обратить внимание на новые области, такие как сельское хозяйство, информационные технологии, фармацевтика, редкоземельные элементы, машиностроение, электроника.

Арвинд Гупта

Родился 10 июля 1953 года в городе Нурпур в индийском штате Химачал-Прадеш. Получил степень магистра по физике Делийского университета, доктора философии Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели. С 1979 года — на дипломатической службе. Занимал различные должности в индийских дипломатических миссиях в Москве, Лондоне и Анкаре. В 1998–2007 годах был секретарем Совета национальной безопасности Индии. С 2008 по 2012 год руководил кафедрой по национальной безопасности в Институте оборонных исследований и анализа в Нью-Дели, в 2012-м возглавил это учреждение. С 2014 по 2017 год был заместителем советника по национальной безопасности, секретарем Совета национальной безопасности Индии. В сентябре 2017 года возглавил Международный фонд Вивекананды.

Индия добилась значительного прогресса в сфере цифровых услуг. Это также может стать новой областью сотрудничества. Инвестиции в новые области также могли бы стимулировать двустороннюю торговлю. Индии следует рассмотреть возможность инвестирования в дальневосточные и арктические регионы России. Россия могла бы инвестировать в оборонную отрасль и производственный сектор Индии, который поддерживается мощными государственными стимулами.

Производство беспилотных летательных аппаратов может стать перспективной областью сотрудничества.

Необходимо также развивать транспортное сообщение между Владивостоком и Ченнаи и коридор «Север—Юг».

— Между Россией и Индией в последнее время не было крупных оборонных сделок. Считаете ли вы это признаком спада или тупиковой ситуации?

— Это правда, что в последнее время не было крупных двусторонних инициатив в области российско-индийского оборонного производства. Однако потенциал для новых сделок в сфере оборонного производства значителен, и его необходимо использовать. Военно-технические связи между двумя странами остаются прочными, несмотря на некоторые проблемы, связанные с необходимостью России вести собственную войну с Украиной.

России следует инвестировать в растущий оборонный и производственный сектор Индии.

— Российско-китайские отношения традиционно вызывали озабоченность Дели. Имеет ли это по-прежнему значение для Индии и как Индия и Россия могут укрепить свое партнерство, учитывая проблемы, связанные с политикой США?

— Индия с осторожностью относится к сложной геополитической ситуации между США, Китаем и Россией. Индия надеется, что российско-китайские стратегические отношения не окажут негативного влияния на интересы Индии.

Россия должна обеспечить, чтобы ее связи с Китаем не влияли на сотрудничество с Индией в области обороны.

Аналогичным образом отношения Индии с США не должны влиять на ее связи с другими странами. Прочные индийско-российские отношения окажут положительное влияние на глобальный мир и стабильность.

Международный фонд Вивекананды

Основан в 2009 году в Нью-Дели как аналитический центр совместными усилиями ведущих экспертов по безопасности Индии, дипломатов и филантропов. Его главная задача — создание инновационных подходов к безопасности и благосостоянию Индии. Организация состоит из шести исследовательских центров: национальной безопасности и стратегических исследований, международных отношений и дипломатии, изучения соседства, управления и политических исследований, экономических исследований, исторических и цивилизационных исследований. Фонд проводит конференции, лекции, семинары и дискуссии. Организует выставки и культурные мероприятия. Взаимодействует с дипломатическим сообществом для донесения точки зрения Индии по различным вопросам. Фонд выпускает ежеквартальный журнал «Национальная безопасность» и ежемесячный — Vivek.

В целом Индия и Россия столкнулись с различными региональными условиями и проблемами в области безопасности. У них также могут быть разные приоритеты, основанные на их национальных интересах. Однако если есть какие-либо расхождения, их можно устранить. Обе стороны должны обеспечить, чтобы их двусторонние отношения развивались независимо от какой-либо третьей страны. До сих пор Индии и России удавалось сохранять баланс в своих связях.

Что касается конфликта на Украине, то Индия верит в философию «мир — это одна семья», у которой одно будущее и общая планета. В наши дни войны, конфликты и насилие могут уничтожить человечество. Премьер-министр Моди неоднократно заявлял, что нынешняя эпоха не должна быть эпохой войн и что споры следует разрешать путем диалога и дипломатии.

Индия поддерживает прекрасные отношения с Россией, а также с США и другими западными странами.

В этом и состоит сила индийской дипломатии.

Сергей Строкань

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