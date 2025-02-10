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Коммерсантъ FM
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Reuters: Индия может снизить пошлины на товары из США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне грядущего визита в США рассматривает возможность снижения пошлин на американские товары в ключевых отраслях экономики. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, правительство Индии может пойти на этот шаг, чтобы увеличить объемы американского экспорта в Нью-Дели и избежать возможной торговой войны с новой администрацией США.

По информации источников Reuters, меры по снижению тарифов могут коснуться целого ряда отраслей, от электроники и медицинского оборудования до продукции химической промышленности. Переговоры по пошлинам — часть стратегии Нью-Дели, направленной на укрепление внутреннего производства и привлечение инвестиций, отмечается в публикации.

Как пишет Reuters, индийское правительство рассматривает возможность снижения пошлин в преддверии визита Нарендры Моди в США, который начнется в среду, 12 февраля. Такое решение может быть принято, чтобы снизить риски торговой войны между Вашингтоном и Нью-Дели на фоне ожидаемого введения американской администрацией пошлин на сталь и алюминий из всех стран в размере 25%.

В 2018 году администрация Дональда Трампа увеличила пошлины на импорт индийской стали и алюминия, на что Дели ответил повышением тарифов на 29 американских товаров, в том числе продовольствие и продукцию металлургии.

Подробнее о тарифной политике Дональда Трампа — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

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