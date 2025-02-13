Россия начала формировать группу для переговоров с США по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонных переговоров договорились немедленно дать поручения помощникам по подготовке личной встречи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Между тем Москва уже приступила к формированию группы для переговоров с Вашингтоном, в том числе по российско-украинскому конфликту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Предыдущая администрация США придерживалась точки зрения о том, что нужно делать все, чтобы война продолжалась. Нынешняя администрация, насколько мы понимаем, придерживается точки зрения, что нужно сделать все, чтобы войну остановить и чтобы восторжествовал мир. Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации, и мы открыты для диалога»,— сказал представитель Кремля журналистам.

По словам Дмитрия Пескова, о составе российской переговорной группы сообщат после решений Владимира Путина. Пресс-секретарь президента согласился, что существует потребность в «достаточно оперативном проведении» встречи лидеров США и России. «Главам государств есть о чем поговорить, много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что подготовительная работа будет только начинаться в эти дни»,— отметил он.

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прошел вчера, 12 февраля. По словам Дмитрия Пескова, господин Путин упомянул в беседе «о необходимости устранения первопричин» конфликта на Украине. В Кремле отказались отвечать на вопрос, был ли это первый телефонный разговор лидеров после прихода Дональда Трампа к власти в США.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».

Лусине Баласян