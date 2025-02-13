Обвиняемым в убийстве генерала Кириллова продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста трем фигурантам дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Речь идет о Рамазане Падиеве, Ахмаджоне Курбонове и Батухане Точиеве (внесены в перечень террористов и экстремистов в России). Они пробудут в СИЗО до 17 мая, сообщило «РИА Новости».

Ходатайства о продлении ареста поступили в суд 10 февраля. Заседания прошли в закрытом режиме.

Теракт, жертвами которого стали Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов, был совершен 17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с домом генерал-лейтенанта. Когда военнослужащие выходили из подъезда, бомбу привели в действие. Оба потерпевших погибли на месте происшествия.

Предполагаемого исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова (включен в список террористов и экстремистов) арестовали 19 декабря. Он признался во время допроса, что заложил взрывчатку по заданию СБУ. Рамазана Падиева и Батухана Точиева (включены в список террористов и экстремистов) суд арестовал 16 января. По данным следствия, обвиняемые арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта. Утверждается, что оба сообщника состоят в запрещенной организации с Северного Кавказа.

Подробнее — в материале «Ъ» «В убийстве генерала обвинили хулигана и грабителя».

Никита Черненко