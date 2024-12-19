Террорист Курбанов поддержал свой арест

В закрытом для СМИ режиме в четверг вечером на два месяца в СИЗО был отправлен гражданин Узбекистана 29-летний Ахмад Курбанов (по документам также значится Ахмаджоном Курбоновым), обвиняемый в теракте, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Согласно показаниям террориста, данным через переводчика, преступление ему заказали представители СБУ, обещавшие вознаграждение в $100 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмад Курбанов не против отсидеть за теракт

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ахмад Курбанов не против отсидеть за теракт

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ареста фигуранта громкого дела о теракте, которого задержали по горячим следам еще 18 декабря в деревне Черное городского округа Балашиха, ждали два дня. Однако в Басманный суд его доставили лишь вечером в четверг на минивэне СКР, сопровождаемом двумя «Газелями» с сотрудниками ФСБ и полиции. Именно на нем Курбанова днем возили для проверки показаний на месте преступления — в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте, где проживал и был взорван генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

29-летний уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов был задержан уже вечером того же дня в одном из хостелов в Балашихе. Он не стал отпираться и на допросах сообщил, что совершил теракт по заданию «спецслужб Украины», которые обещали ему $100 тыс. и «европейский паспорт».

На месте взрыва был найден автомобиль каршеринга, в котором преступник установил камеру и в онлайн-режиме транслировал происходящее в город Днепр, где находились организаторы акции.

В ходе допросов Курбанов также рассказал, что проживал в хостеле «Карачарово» в районе Рязанского проспекта, куда заселился еще в середине лета, чтобы следить за жертвой. Интересно, что, по одним данным, фигурант трудился в Москве курьером, а по другим — шеф-поваром в чайхане.

В Басманный суд исполнителя преступления доставили уже в качестве обвиняемого, инкриминировав ему убийство, изготовление взрывных устройств и теракт (ст. 105, 223.1 и 205 УК).

В суде его уже ждали адвокат по назначению и переводчик с узбекского, которого Курбанову назначили из-за плохого знания русского языка.

По коридору суда обвиняемый, которого сопровождал спецназ, шел с застегнутыми за спиной наручниками, не поднимая головы. Еще до установления личности обвиняемого следователь ГСУ СКР попросил провести разбирательство в закрытом для публики режиме.

«Рассмотрение ходатайства может повлечь разглашение охраняемой законом тайны следствия»,— сказал следователь.

Прокурор просьбу поддержала. Адвокат фигуранта был не против. Не возражал и сам обвиняемый, за которого ответил переводчик: «Он не против».

По данным “Ъ”, после, когда устанавливали данные фигуранта, выяснилось, что по паспорту гражданина Узбекистана он Ахмаджон Курбонов. Родился 9 января 1995 года в Ташкенте, трудоустроен, женат и имеет двух малолетних детей. На территории РФ официально не работал и постоянного места жительства не имел.

Фигуранту по предъявленному обвинению грозит пожизненный срок. Поскольку с ходатайством следствия об аресте все стороны были согласны, его рассмотрели и удовлетворили буквально за полчаса. Террорист был арестован до 17 февраля 2025 года.

«В избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отказать»,— отметила судья, вынося свое решение. Очевидно, это было формальностью, даже учитывая признание вины и сотрудничество со следствием.

Мария Локотецкая