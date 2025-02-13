Суд взыскал 630 тыс. руб. с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, а также танкеров, нарушивших сезонные регламенты плавания в акватории Черного моря, в общей сложности на 630 тыс. руб. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого арбитража, с московского ЗАО «Волгатранснефть», владеющего танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109», взыскано по 300 тыс. руб. за каждое судно. С пермского ООО «Кама шиппинг» (владеет судами «Прикамье» и «Волгонефть-212») взыскано 30 тыс. руб. «Компании, в собственности которых находятся суда, потерпевшие крушение, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов.— "Ъ-Кубань")»,— уточнили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Истцом по административному делу выступила Новороссийская транспортная прокуратура. Представители собственников танкеров в зале суда заявили, что суда имели свидетельства на разовый перегон и их состояние якобы было признано удовлетворительным. Причиной крушения танкера «Волгонефть-239» его собственник считает «ветроволновую нагрузку, превысившую конструктивные возможности корпуса». По мнению прокуратуры, документы собственника не были приведены в порядок, а судно находилось в акватории Азовского и Черного морей по истечении сезона плавания. Суд в итоге согласился с доводами надзорного ведомства.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии погиб 1 моряк, 13 членов экипажа были спасены. В море попало около 2,5 тыс. тонн топливного мазута. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя.

Наталья Решетняк, Краснодар