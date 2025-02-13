Криштиану Роналду оторвался на $100 млн

Португальский футболист Криштиану Роналду в прошлом году заработал $260 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Это следует из исследования издания Sportico. В общей сложности 100 спортсменов, попавших в рейтинг, получили $6,2 млрд, что на 14% больше, чем в 2023 году. Почти треть от этой суммы досталась баскетболистам. На втором месте игроки в американский футбол, а футболисты традиционные — только на третьем. Интересно также, что женщин в рейтинге снова нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доход Криштиану Роналду в 2024 году составил $260 млн. Из них $45 млн принесли рекламные контракты, а $215 млн — зарплата в саудовском «Ан-Насре»

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Доход Криштиану Роналду в 2024 году составил $260 млн. Из них $45 млн принесли рекламные контракты, а $215 млн — зарплата в саудовском «Ан-Насре»

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Криштиану Роналду, отметивший на прошлой неделе свое 40-летие, вновь показал, что возраст далеко не всегда помеха для достижений. Во всяком случае в том, что касается заработков. Издание Sportico опубликовало новую версию ежегодного рейтинга наиболее высокооплачиваемых спортсменов мира 2024 года, и первое место в нем, как и в 2023 году, занял португальский форвард.

Доход Роналду составил $260 млн. Из них только $45 млн принесли рекламные контракты, а $215 млн — это зарплата, которую ему платят в саудовском «Ан-Насре».

По сравнению с 2023 годом доходы португальца снизились на $15 млн, но, несмотря на это, рейтинг он возглавляет очень уверенно. Два других спортсмена, попавших в топ-3, лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри и британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри, отстали от Роналду более чем на $100 млн каждый. Доходы Карри составили $153,8 млн (из них $53,8 млн — зарплата), Фьюри, вытеснивший из топ-3 самого Лионеля Месси (доходы аргентинского футболиста составили $135 млн, из них $75 млн — доходы от рекламы), заработал $140 млн. За исключением $2 млн, полученных от рекламы, все остальное — гонорары за два чемпионских боя (в обоих британец уступил) против украинца Александра Усика. К слову, сам Усик в рейтинге значится на седьмом месте с показателем $120 млн (из них рекламных тоже всего только $2 млн).

Авторы исследования обратили внимание на то, что в топ-10 рейтинга мало молодых спортсменов. Криштиану Роналду, как уже было сказано, 40 лет. Столько же знаменитому американскому баскетболисту Леброну Джеймсу (5-е место с показателем $133,2 млн), Усику — 38, Месси и Бензема (8-е место, $116 млн) — по 37, Карри и Фьюри — по 36. Неймару (бразильский форвард идет на шестом месте с заработком $133 млн) — 33, испанскому гольфисту Джону Раму (10-е место, 105,8 млн) — 30. Единственный молодой игрок в топ-10 — 26-летний Килиан Мбаппе. Французский нападающий «Реала» заработал $110 млн — девятое место.

Также отмечается, что абсолютное большинство участников рейтинга львиную долю дохода получают все-таки по основному месту работы — в качестве зарплаты, премиальных или призовых. В отдельных случаях поступлениями от рекламных контрактов и вовсе можно пренебречь.

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В общей сложности участники рейтинга за год заработали $6,2 млрд, что на 14% больше, чем в 2023-м. Из них только $1,4 млрд составили выплаты по рекламным соглашениям.

Есть, правда, случаи, когда именно рекламные выплаты составляют почти весь доход спортсмена. Речь о 30-летнем японском бейсболисте «Лос-Анджелес Доджерс» Сёхэйе Отани. Вообще-то он считается обладателем самого крупного по общей сумме выплат контракта в истории мирового спорта. В декабре 2023 года японец подписал соглашение на $700 млн. Но структура контракта довольно странная. С 2024 по 2033 год Отани причитается только по $2 млн в год (в 2024-м с премиальными получилось $2,5 млн). И начиная с 2034 года, то есть, очевидно, уже после завершения карьеры (Отани уже 30 лет), он будет получать по $68 млн в год в течение еще десяти лет.

Предполагается, что такая схема позволит Отани сильно сэкономить на налогах, а «Доджерс» — не перегружать платежную ведомость. Но на бедность Отани жаловаться не приходится — реклама в 2024 году принесла ему $70 млн. У него вообще все настолько хорошо, что на протяжении шести лет он не замечал, что его переводчик Иппэй Мидзухара просто воровал с его банковского счета деньги. Украл в общей сложности $17 млн, за что получил четыре года и девять месяцев лишения свободы.

Примечательно также и то, что в рейтинг попали представители только восьми видов спорта.

Из означенных $6,2 млрд баскетболистам достались $2,02 млрд, игрокам в американский футбол — 1,21 млрд, представителям традиционного футбола — $1,11 млрд. Гольфисты заработали $582 млн, бейсболисты — $519 млн, боксеры — $492 млн.

В аутсайдерах гонщики — $147 млн и теннисисты — $93 млн. При этом нижний порог для попадания в рейтинг составил $37,5 млн (в 2023-м было $32,5 млн). В итоге в рейтинг второй год подряд не попала ни одна женщина. По подсчетам Sportico, самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2024 году стала американская теннисистка Коко Гауфф. Она заработала $30,4 млн, из которых только треть — в виде призовых.

Александр Петров