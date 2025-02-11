Криштиану Роналду поднял возраст согласия

Один из лучших футболистов мира, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду подпишет с «Ан-Насром» из Саудовской Аравии новый однолетний контракт. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников, включая AFP. Это позволит португальцу играть в футбол на достаточно высоком уровне до 41 года — возраста, недостижимого для подавляющего большинства футболистов. По оценке издания Marca, новое соглашение принесет лучшему бомбардиру всех времен около €183 млн и миноритарный пакет акций клуба в придачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ан-Наср» остается единственным клубом в карьере Криштиану Роналду (на переднем плане), с которым он пока не выиграл ни национальных, ни континентальных трофеев

Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images «Ан-Наср» остается единственным клубом в карьере Криштиану Роналду (на переднем плане), с которым он пока не выиграл ни национальных, ни континентальных трофеев

Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images

О том, что Криштиану Роналду продлит контракт с вице-чемпионом Саудовской Аравии «Ан-Насром», в ночь на среду сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в руководстве клуба. По его информации, стороны «достигли соглашения», но «еще не подписали его». Сообщается, что официально о пролонгации контракта Роналду объявят «в ближайшие дни». Действовать договор будет до июня 2026 года, когда португальскому бомбардиру будет 41 год.

Именно возраст Роналду обеспечивает особый интерес к этой новости. Дело в том, что до 41 года не выступали даже известные «футбольные долгожители» Райан Гиггз, Франческо Тотти, Хавьер Дзанетти.

А чтобы пересчитать сколько-нибудь значимых игроков современности (за отсечку возьмем начало XXI века), чьи карьеры перевалили за эту отметку, вполне хватит пальцев двух рук. Речь, конечно, о полевых игроках, поскольку среди вратарей в силу специфики амплуа подобных примеров можно найти гораздо больше.

Центральных нападающих в списке всего двое — швед Златан Ибрагимович и перуанец Клаудио Писарро. Из других футболистов атакующей группы — легенда «Бетиса» Хоакин, представлявший сборную Испании еще на чемпионате мира 2002 года, а завершивший карьеру лишь летом 2023-го. Остальные — в основном защитники, от проведшего свыше 600 матчей за «Милан» итальянца Алессандро Костакурты до рекордсмена списка бразильца Хилтона, выходившего на поле в чемпионате Франции в 43 года 8 месяцев и 10 дней.

На несколько месяцев младше на момент своей последней официальной встречи был российский полузащитник Дмитрий Лоськов — знаковая для московского «Локомотива» фигура. Однако включать его в этот перечень было бы как-то неправильно: фактически он завершил карьеру в 39 лет, но через четыре года вернулся ради прощального матча — акции чисто символической.

Роналду отметил 40-й день рождения неделю назад. Об уходе на пенсию он размышлял летом в интервью телеканалу NOW и в итоге высказался на эту тему довольно размыто: «Не знаю, произойдет ли это в ближайшее время или через два-три года».

Пока очевидно, что Роналду может поддерживать довольно высокий уровень продуктивности: с момента переезда на Ближний Восток на его счету 82 гола в 90 матчах.

Да и мотивации у португальца, должно быть, хватает.

Здесь и погоня за личными достижениями: несколько дней назад отличившись в 925-й раз, португалец стремится достигнуть рубежа в 1000 голов за карьеру. 900-й гол он записал на свой счет в сентябре 2024 года. А рекордсменом по количеству забитых за карьеру мячей стал раньше, в марте 2022-го, преодолев рубеж в 805 забитых мячей, установленный в середине прошлого века австрийским и чехословацким форвардом Йозефом Бицаном (по крайней мере именно столько голов ему приписывает Международная федерация футбола).

Здесь и желание помочь сборной Португалии впервые выиграть чемпионат мира. К первенству 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике, Роналду, похоже, готов. В последних пяти матчах за национальную команду (все они состоялись в рамках Лиги наций) он занес в актив пять голов.

Здесь же, видимо, и история о наследии. В недавнем интервью Canal 11 Роналду признался, что хотел бы сыграть за одну команду со своим сыном, который пока созревает в юниорской системе «Ан-Насра».

Не менее важным стимулом, судя по всему, является экономическая выгода. Как сообщает Marca, по новому контракту Роналду заработает €183 млн и таким образом останется самым высокооплачиваемым футболистом мира. Вдобавок, по данным издания, руководство предложило ему 5% акций клуба.

Роман Левищев