Путин призвал брянского губернатора Богомаза «не забывать» про участников СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Брянской области Александра Богомаза за поддержку участников СВО и их семей. По видеосвязи они также обсудили ситуацию в приграничье и компенсации пострадавшим от атак ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Богомаз рассказал президенту о существующих в Брянской области мерах поддержки военных. Он напомнил, что подписавшим контракт с Минобороны выплачивают 600 тыс. руб. Выплаты также положены военнослужащим в случае ранения. Их размер зависит от степени тяжести ранения и составляет от 100 тыс. до 400 тыс. руб. В случае гибели бойца семья получает разовую выплату 2 млн руб.

«Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Кроме того, военнослужащих освобождают от транспортного, земельного и имущественного налогов. Для поддержки вернувшихся участников СВО в регионе создан фонд «Защитники Отечества», где можно получить социальную и медицинскую помощь, пройти реабилитацию и найти новую работу.

Подробнее о мерах поддержки участников СВО — в материале «Ъ» «Традиционные законотворческие ценности».