Брянский губернатор рассказал Путину о разрушенных ВСУ домах в регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он сказал, что из-за атак ВСУ положение в области непростое, но контролируемое, а паники среди населения нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Только за январь было совершено более 700 атак... Есть жертвы среди мирного населения. Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушены, 70 социальных объектов разрушены и повреждены, и 149 — это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства»,— сказал господин Богомаз на встрече с президентом (цитата по сайту Кремля).

Власти региона выплачивают компенсации пострадавшим. Всего на возмещение ущерба жителям выплачено более 500 млн руб., предприятиям — 101 млн руб., сказал губернатор. «Документы на 622 млн руб. находятся в правительстве. Сегодня на 500 млн руб. составлены сметы, которые сейчас проходят экспертизу»,— добавил глава региона.

Кроме того, господин Богомаз отметил проблему нехватки врачей в регионе. «И здесь нужны, конечно, комплексные меры: и обеспечения жильем, и другие меры поддержки. Собственно говоря, когда встречаемся, тоже об этом все время говорим,— просто прошу на это обратить внимание»,— заключил господин Богомаз.

Пять лет назад местные власти ввели программу, по которой молодым врачам в регионе выдают служебное жилье. Год назад программу обновили, и вместе с квартирой медики получают еще 1 млн руб. По словам губернатора, с помощью этого регион смог привлечь более 500 молодых специалистов, но этого недостаточно.