Российским хоккеистам приоткрыли двери на Кубок мира

Национальная хоккейная лига, несколько лет игнорировавшая турниры для сборных, вновь проявляет к ним большой интерес. Уже объявив о возвращении на Олимпийские игры, она решила в 2028 году возродить и Кубок мира. При этом НХЛ дала понять, что считает вероятным участие в нем и сборной России. Она пока отстранена от международных соревнований и не выступает на только что стартовавшем в Северной Америке Турнире четырех наций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен (справа) и глава профсоюза Марти Уолш

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен (справа) и глава профсоюза Марти Уолш

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

О возрождении Кубка мира объявили главы НХЛ и ее профсоюза Гэри Беттмен и Марти Уолш. Турнир состоится в 2028 году. Его формат, по словам функционеров, еще не определен. Но господин Беттмен предположил, что в состязании смогут сыграть «как минимум» восемь команд. При этом созданных искусственно (или, как их еще называют, «смешанных») среди них не будет. Такой эксперимент НХЛ провела в 2016 году, когда на предыдущий Кубок мира допустила команды, сформированные из молодых североамериканских игроков, а также игроков, представляющих европейские страны за пределами континентальной хоккейной топ-четверки из России, Швеции, Финляндии и Чехии.

Почему эта новость прозвучала довольно громко, понятно.

Мировой хоккей испытывает огромный дефицит соревнований в формате «лучшие против лучших», поскольку проходящие на излете весны чемпионаты мира накладываются по срокам на решающие стадии play-off североамериканской лиги.

Из-за этого ведущие сборные приезжают на них в составах, чрезвычайно далеких от оптимальных, поскольку практически все сильнейшие игроки выступают за клубы НХЛ.

Дефицит этот с 1970-х годов заполняли Кубки Канады, пользовавшиеся колоссальной популярностью и в Северной Америке, и в Европе, в том числе в СССР. В период с 1976 по 1991 год их состоялось пять, один — в 1981-м — выиграла советская сборная, остальные — канадцы. Преемником Кубка Канады стал как раз Кубок мира. Но его НХЛ устраивала гораздо реже. Этих турниров состоялось всего три. В 1996 году его выиграли американцы, в 2004-м и 2016-м — канадцы. Зато в 1998 году игроки НХЛ впервые появились на Олимпийских играх, которые раньше проходили без их участия. Хоккейные турниры благодаря присутствию в них звезд лиги превратились в один из главных хитов программы олимпиад.

Однако в середине прошлого десятилетия НХЛ внезапно охладела к турнирам для сборных.

Она забыла про Кубки мира, а в 2018 году отказалась делать перерыв в своем чемпионате ради Олимпиады в Пхёнчхане, не став скрывать, что корейский рынок ей не кажется слишком перспективным. Пропустила лига и следующие Олимпийские игры — в 2022 году в Пекине, проигнорировав их из-за вспышки пандемии коронавируса.

Но недавно интерес к таким соревнованиям у нее снова проснулся, причем, кажется, гораздо более сильный, чем прежде. НХЛ уже согласилась вернуться на Олимпиады: возвращение состоится через год на той, что примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо. А анонс возрожденного Кубка мира был сделан в день открытия Турнира четырех наций. Это состязание, матчи которого играются в Монреале и Бостоне, похоже на Кубок мира в «усеченном» формате. В нем выступает квартет из сборных Канады, США, Швеции и Финляндии. При этом Гэри Беттмен и Марти Уолш подчеркнули, что релиз 2028 года даст старт регулярной, раз в четырехлетие, организации Кубков мира.

Для России особую значимость новости придает тот факт, что в числе основных пунктов, на которых акцентировали внимание оба функционера, было отечественное присутствие в соревнованиях.

В настоящее время российская сборная отстранена от всех международных турниров из-за санкций, наложенных еще в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине. А на прошедшей неделе Международная федерация хоккея (IIHF), под эгидой которой проводятся чемпионаты мира, заранее пролонгировала «изоляционный» режим для нее еще на сезон — до лета 2026 года.

Между тем позиция НХЛ, как выяснилось, куда мягче и лояльнее, чем у IIHF, хотя она и последовала ее примеру, оставив Турнир четырех наций без российских знаменитостей, таких как Александр Овечкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, и, несомненно, снизив его привлекательность для публики. Однако Марти Уолш дал понять, что его структура готова принять игроков из России на Кубке мира. Он отметил, что профсоюз не слишком волнуют «вопросы политического характера» и что российские хоккеисты в личных беседах с ним выражали «страстное» желание вновь оказаться на топовых соревнованиях. Возражений же против этого от спортсменов из других стран господин Уолш не слышал.

ESPN, комментируя его слова, вспомнил, что осенью заместитель Гэри Беттмена Билл Дейли также выражал оптимизм по поводу возможного выступления российских игроков на турнирах для сборных, за которые отвечает лига. Господин Дейли говорил, что ситуация, на его взгляд, «должна в обозримом будущем измениться».

Алексей Доспехов