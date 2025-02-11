Такой хоккей им нужен

Сегодня в Северной Америке начинается турнир, который претендует на статус главного хоккейного соревнования года. В нем впервые за без малого десять лет будут играть друг с другом сборные, составленные из лучших игроков НХЛ. Правда, далеко не всех лучших, потому что сборных всего четыре — Канады, США, Швеции и Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная США на тренировке перед Турниром четырех наций

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP Сборная США на тренировке перед Турниром четырех наций

Фото: Christinne Muschi / The Canadian Press / AP

О соревновании, которое называют Турниром четырех наций (официально, на языке оригинала — 4 Nations Face-Off), в Северной Америке рассказывают как о событии грандиозном, чуть ли не историческом. Ну, кое-что особенный оттенок ему, конечно, придает. Дело в том, что вот таких именно турниров для сборных — чтобы комплектовались лучшими из лучших среди тех, кто выступает в НХЛ,— не было уже давным-давно. К Олимпийским играм лига потеряла интерес в прошлом десятилетии и вернется на них лишь в будущем году, когда очередная Олимпиада пройдет в Италии. А Кубки мира не проводились с осени 2016 года. Так что, получается, почти что десять лет не было хоккейных «саммитов», пока НХЛ не решила устроить новый, сделав ради него перерыв в своем регулярном чемпионате.

Хотя в данном случае термин «саммит» — это, конечно, приличная натяжка. И в отечественном хоккейном истеблишменте имеют, видимо, полное право посматривать на Турнир четырех наций, обошедшийся без отстраненной от международных соревнований сборной России, снисходительно.

В конце концов, что это за состязание сильнейших без Александра Овечкина, Никиты Кучерова, Кирилла Капризова, Артемия Панарина, Игоря Шестеркина?

Российская сборная турниру действительно не помешала бы. Хотя североамериканскую публику ее отсутствие, судя по ажиотажу, не так уж напрягает. В любом случае компактный турнир, который примут Монреаль и Бостон и в котором после предварительного этапа будет назначенный на 20 февраля финал для занявших два первых места, выглядит мероприятием как минимум привлекательным, с интригами, пусть «бумажный» расклад с виду и не отличается особенной заковыристостью.

Проще всего о нем судить, изучив итоги опроса экспертов сайта НХЛ, прогнозировавших, естественно, в том числе будущего победителя Турнира четырех наций. У европейских сборных — всего по одному голосу. И понятно почему. У шведов — могучая защита, сплошь из хоккеистов с шикарным бэкграундом, чаще всего — в расцвете сил. Виктор Хедман, Расмус Далин, Эрик Карлссон — этим набором залюбуешься. Но нападение, как ни крути, далеко не такое яркое.

У финнов, наоборот, беда с защитой. Она и так-то была не то чтобы самым надежным звеном, а тут сразу три потери из-за травм. При этом Миро Хейсканен вообще-то должен был стать ключевым элементом сборной, наряду с форвардами Александром Барковым, Микко Рантаненом, Себастьяном Ахо, вратарем Юусе Саросом, проводить на льду по полчаса в матче, разыгрывать, подключаться.

Зато у североамериканских команд голосов полным-полно — шесть и пять. Причем больше — у сборной США. И, опять же, понять тех, кто чуть меньше верит в канадские возможности, нетрудно.

Линия нападения у сборной Канады феноменальная, линия-мечта. Тут вам и лидер бомбардирской гонки сезона Нейтан Маккиннон, и Коннор Макдэвид с Митчем Марнером, которые в ней делят четвертое место, и живая легенда Сидни Кросби, и еще полдюжины игроков с великолепными показателями. В защите есть Кейл Макар, современная инкарнация великого Бобби Орра, который у чужих ворот опаснее любого форварда. Но никуда не денешься от того факта, что никто из вратарей — ни Джордан Биннингтон, ни Эдин Хилл, ни Сэм Монтембо — на героя не тянет.

А у американцев — никаких пробелов. У них вообще не за что зацепиться, везде полный порядок. В атаке с Джеком Хьюзом, Джеком Айкелом, Кайлом Коннором, Мэттью Ткачаком плотность такая, что ударное звено заранее не определишь, как ни старайся. Защита, даже после того как выбыл по здоровью Куинн Хьюз с его потрясающими диспетчерскими навыками, все равно предельно универсальна. А голкипера Коннора Хеллибайка ESPN в своем последнем рейтинге претендентов на индивидуальные призы по итогам сезона поставил на первое место в классификации не вратарей, а всех игроков, вне зависимости от амплуа. Игра вратаря же в таком турнире — часто фактор решающий.

Алексей Доспехов