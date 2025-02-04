Россию оставили в ледовом плену

Международная федерация хоккея (IIHF) еще на один сезон продлила отстранение российских команд от участия в своих соревнованиях. Это значит, что вслед за чемпионатом мира нынешнего года сборная России пропустит и турнир года будущего. При этом, кажется, шанс, что ее допустят к участию в Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, все-таки остается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент IIHF Люк Тардиф

Фото: ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA / AFP Президент IIHF Люк Тардиф

Фото: ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA / AFP

Совет Международной федерации хоккея после долгого обсуждения принял решение о продлении отстранения российских и белорусских сборных и клубов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Санкции на них была наложены три года назад, после начала специальной военной операции на Украине. В заявлении, опубликованном IIHF, говорится о том, что ее высший исполнительный орган считает «пока небезопасным» «реинтегрировать» представителей России и Белоруссии в «свои чемпионаты» в будущем сезоне — том, который охватывает вторую половину 2025-го и первую половину 2026 года.

В сообщении отмечается, что, «поскольку сегодняшние условия не позволяют обеспечить соблюдение требований к организации турниров с точки зрения безопасности», федерация вынуждена «поддерживать статус-кво до дальнейшего уведомления».

Совет IIHF подчеркнул, что продолжит «следить за ситуацией». Крайним сроком принятия нового решения по «реинкорпорации» России и Белоруссии назван май 2026 года.

На самом деле ничего удивительного в этой новости нет. В последние месяцы многие международные спортивные федерации активно возвращают отечественных спортсменов на топовые турниры. Но смягчение «изоляционного режима» касается исключительно индивидуальных состязаний. В командных он продолжает действовать. Это относится не только к хоккею, но и к летним игровым видам — футболу, баскетболу, волейболу, гандболу. Во всех федерациях, которые их курируют, также, как правило, ссылаются на «соображения безопасности».

Основным практическим следствием пролонгации отстранения для России станет пропуск ее национальной мужской командой очередного чемпионата мира. Российская сборная, не выигрывавшая мировые первенства с 2014 года, но постоянно боровшаяся за их медали, уже не приняла участие из-за санкций в трех подряд. Тот, что пройдет в мае в Швеции, будет четвертым. Пятый — весной 2026 года — примут швейцарские Цюрих и Фрибург.

При этом участвовавший в заседании совета IIHF знаменитый в прошлом хоккеист Павел Буре, занимающий должность специального представителя Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, нашел в его итогах и положительный момент. «На протяжении трех лет наша федерация и я лично активно работали с IIHF и всей хоккейной семьей, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену. За это время мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнеры. На последнем заседании я лично выступал три раза, до этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании»,— процитировала господина Буре пресс-служба ФХР.

Аргумент насчет невозможности обеспечить безопасность он назвал «недостаточно сильным», указав, что в НХЛ «выступают более 50 россиян», а «российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях, и никаких инцидентов на них не происходит».

«Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты»,— добавил функционер ФХР, сообщивший, что оставляет за собой право обжаловать решение IIHF.

Между тем, кажется, остается, пусть небольшой, шанс, что сборную России допустят на еще более значимое, чем чемпионат мира, соревнование будущего года. Речь о февральской Олимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В ней впервые с 2014 года выступят хоккеисты из НХЛ, то есть ярчайшие звезды хоккея, поднимающие престиж турнира.

Президент IIHF Люк Тардиф, во всяком случае, не стал исключать того, что вопрос о допуске сборной России на Олимпийские игры (она даже предварительно включена в состав их участников с оговоркой насчет неопределенности статуса) может быть рассмотрен после выборов в марте нового президента Международного олимпийского комитета вместо покидающего свой пост Томаса Баха. Прецедент, указывающий на возможность благоприятного для России вердикта, довольно свеж. В декабре Международной союз конькобежцев (ISU) допустил на Олимпиаду российских фигуристов, конькобежцев и представителей шорт-трека, несмотря на то что «общее» их отстранение от своих турниров не отменил.

Алексей Доспехов