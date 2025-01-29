Врио замгубернатора Курской области назначен Геннадий Бабаскин

Геннадий Бабаскин назначен врио вице-губернатора Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Судя по последнему совещанию, он будет курировать сферы сельского хозяйства и промышленности. Ранее они были в ведении Сергея Стародубцева, уволившегося с поста врио замгубернатора по состоянию здоровья.

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Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Здание правительства Курской области

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Геннадий Бабаскин ранее был замруководителя дорожного управления региона. Впоследствии стал замминистра промышленности торговли и предпринимательства, а после увольнения Михаила Аксенова в конце сентября 2024 года возглавил ведомство в статусе и.о.

Теперь исполнять обязанности министра промышленности будет Андрей Ветров. Ранее он работал замминистра, до этого возглавлял департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Курска.

Увольнение Сергея Стародубцева стало первым серьезным кадровым изменением в правительстве Курской области. Вслед за ним свой пост оставил врио первого вице-губернатора — председателя правительства региона Алексей Дедов. На этой должности его уже сменил бывший первый замглавы Карелии Александр Чепик.

Подробнее о кадровых изменениях в Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова