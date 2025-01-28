Первым вице-губернатором Курской области стал бывший первый замглавы Карелии

Исполняющим обязанности первого замгубернатора — председателя правительства Курской области назначен Александр Чепик. Врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что уже представил его членам правительства и другим коллегам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Чепик

Фото: правительство Республики Карелия Александр Чепик

Фото: правительство Республики Карелия

У Александра Чепика два высших образования — сельскохозяйственное и экономическое. Кандидат экономических наук. В 2021 году прошел обучение по программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров» в РАНХиГС. Работал зампредом правительства Бурятии. С 2017 года до назначения в Курскую область — первым замглавы Карелии — премьер-министром республиканского правительства.

«Он везде зарекомендовал себя, как эффективный, антикризисный управленец»,— сказал господин Хинштейн.

На этом посту Александр Чепик сменил Алексея Дедова, который накануне подал заявление об увольнении. По данным главы региона, он переходит на новое место работы.

Алина Морозова