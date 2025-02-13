Медведев: Путин и Трамп созвонились, когда мир был на грани апокалипсиса

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне, 12 февраля. Господин Медведев назвал разговор «важным сам по себе», поскольку «мир балансировал на грани апокалипсиса» из-за действий администрации экс-президента США Джо Байдена.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат — мир балансировал на грани апокалипсиса»,— написал Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, попытка Джо Байдена управлять всем миром и вести гибридную войну против России была ошибкой и чуть не стоила жизни всему человечеству.

Зампред Совбеза подчеркнул, что в современном мире не может быть «главной страны и старшего правителя планеты». «Этот урок должны усвоить самонадеянные американские элиты и так называемое глубинное государство»,— отметил он. По мнению господина Медведева, контакты и консультации между странами важнее желания «нанести стратегическое поражение России».

По итогам телефонных переговоров с президентом России Дональд Трамп анонсировал «немедленное начало» переговоров по Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что стороны договорились об организации личной встречи. По его словам, Владимир Путин пригласил президента США в Москву. Господин Трамп, говоря о возможной встрече, отметил, что она состоится «в не слишком отдаленном будущем». Переговоры могут пройти в Саудовской Аравии.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».