Трамп ждет встречи с Путиным «не в отдаленном будущем»

Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках, в которых может пройти анонсированная им встреча с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Время встречи не определено, но, по словам господина Трампа, она пройдет «в не слишком отдаленном будущем».

«Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем»,— сказал Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме. «Еще не определились, но в не слишком отдаленном будущем»,— заявил он о сроках встречи (цитата по ТАСС).

12 февраля между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что они договорились об организации личной встречи. Владимир Путин, по словам господина Пескова, пригласил Дональда Трампа в Москву.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».