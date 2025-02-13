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Коммерсантъ FM
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Главы европейских МИДов: мы готовы усилить поддержку Украины

Министры иностранных дел стран Европы и представители Евросоюза выступили в поддержку территориальной целостности Украины, следует из совместного заявления по итогам заседания в формате Weimar+. Днем ранее, 12 февраля, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы обязуемся защищать ее независимость, суверенитет и территориальную целостность»,— следует из заявления Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, а также Европейской комиссии и Европейской дипломатической службы.

Авторы документа отмечают, что в мирных переговорах должны участвовать как Украина, так и Европа. Киев же должен получить серьезные гарантии безопасности.

Накануне, 12 февраля, на заседании по безопасности Украины в формате «Рамштайн» глава Пентагона заявил, что попытки Киева вернуть утраченные территории «продлят войну и причинят еще больше страданий». С мнением Пита Хегсета согласился президент США Дональд Трамп. Возвращение Украины к границам до 2014 года он назвал маловероятным, но допустил, что в будущем Киев сможет вернуть утраченные территории.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Рамштайн" меняет припев».

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