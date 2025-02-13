Трамп: возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Украина вряд ли вернет обратно занятые Россией территории. Часть потерянных территорий, возможно, удастся вернуть, но возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно, добавил господин Трамп.

Дональд Трамп напомнил о словах главы Пита Хегсета о том, что возврат Украиной своих утраченных территорий маловероятен, передает CBS News. «Вероятно, так и есть»,— продолжил господин Трамп. «Они заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат»,— сказал он про армию России.

«Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно»,— добавил господин Трамп, рассуждая о полном возврате Украиной территорий. Часть из них, отметил он, возможно, удастся вернуть. «Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернется»,— допустил он.