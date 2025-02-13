Россиянина Винника освободили из тюрьмы в США

Госдепартамент США подтвердил освобождение россиянина Александра Винника из американской тюрьмы, сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело. По данным «Ъ», Винника перевели в Нью-Йорк для отправки в Россию.

Представитель тюрьмы в Санта-Рита в Калифорнии, где отбывал наказание Винник, сказал «РИА Новости», что россиянин «больше не числится в качестве заключенного». По словам господина Бело, 11 февраля состоялось судебное слушание, по итогу которого дело Винника было закрыто. Таким образом, пояснил защитник, все условия для экстрадиции были выполнены.

Александру Виннику 45 лет. В июле 2017 года был задержан в Греции по запросу США, и после приговора во Франции в июне 2022 года был экстрадирован в Соединенные Штаты. Его обвинили в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e. В июне 2025 года ему должны были вынести приговор, до этого времени содержался в тюрьме в Санта-Рита.