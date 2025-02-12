Власти США скоро освободят Винника и передадут России

Россиянин Александр Винник, которого в США обвиняют в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e, в ближайшее время будет освобожден и передан России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Россиянина освободят в рамках обмена на американца Марка Фогеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Как вы знаете, мы подтвердили, что гражданин РФ, который очень скоро вернется домой, Александр Винник, является криптопреступником, не совершавшим насильственных действий»,— сказала госпожа Левитт во время брифинга. Кэролайн Левитт добавила, что США также освободили двух человек из Белоруссии, один из которых работал на «Радио Свобода» (признано иноагентом).

По данным источников «Ъ», Александра Винника выпустили из тюрьмы в штате Калифорния. Собеседник «Ъ» полагает, что его перевели в Нью Йорк для отправки в Россию

Ранее адвокат Аркадий Бух сообщил «Ъ», что слушание, касающееся Александра Винника, прошло в федеральном суде штата Флорида. Однако, уточнил адвокат, материалы слушания засекречены.

Александра Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США. В Соединенные Штаты его экстрадировали в 2022 году, там его обвинили в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e, а также в причастности к взлому японской биржи Mt. Gox.

В мае 2024 года он частично признал вину. Защита Александра Винника утверждала, что он был в списках на обмен заключенными, состоявшийся между США и Россией 1 августа 2024 года, однако в последний момент его вычеркнули.