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Коммерсантъ FM
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В Москве простились с актером Олегом Стриженовым

В среду, 12 февраля, в храме Святителя Николая на Трех Горах состоялось прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Актер скончался 9 февраля в возрасте 95 лет из-за последствий ишемического инсульта. Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин выразили соболезнования.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Отпевание прошло в кругу близких и друзей: семья решила отказаться от торжественной церемонии, так как «этого не хотел бы сам отец», пояснил сын артиста, режиссер Александр Стриженов: «Он говорил, что хочет не лежать на сцене, а играть на ней». Но после церковной службы поклонники актера смогли возложить цветы к гробу. Среди пришедших были телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева, актриса Лариса Гузеева и продюсер Александр Олейников.

Олег Стриженов был известен по ролям в фильмах «Овод» (1955) и «Мексиканец» (1955). Драма «Сорок первый» (1956), где актер сыграл главную роль, была отмечена на Каннском фестивале. Олега Стриженова там назвали «советским Жераром Филипом» — за аристократическую внешность и созданный героический образ. Всего актер снялся более чем в 30 фильмах, но после распада СССР почти не появлялся на экранах. Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище.

Иван Тяжлов

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