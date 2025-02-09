Чем известен Олег Стриженов

9 февраля умер народный артист СССР Олег Стриженов, ему было 95 лет. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Стриженов в 2005 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Олег Стриженов в 2005 году

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Стриженов Олег Александрович родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. В 1949 году окончил художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, в 1953-м — актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина.

В 1953−1954 годах был актером Государственного русского драматического театра Эстонской ССР, затем два года служил в Ленинградском государственном академическом театре драмы им. А. С. Пушкина (ныне — Александринский театр). В 1957-м переехал в Москву, где до 1966 года работал в Театре-студии киноактера. С 1966 по 1976 год — актер Московского художественного академического театра им. М. Горького. С 1977 года вновь служил в Театре-студии киноактера.

Будучи студентом, снялся в эпизодической роли болельщика в комедии Владимира Петрова «Спортивная честь» (1951). Популярность актеру принесли первые главные роли — Артур Бертон в драме «Овод» по одноименному роману (1955) и Хосе Фернандес в фильме «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона (1955). Среди других киноработ — поручик Вадим Говоруха-Отрок в драме «Сорок первый» (1956), Афанасий Никитин в фильме «Хождение за три моря» (1958), Сергей Куклин и Роберт в комедии «Его звали Роберт» (1967), летчик Сергей Егоров в драме «Неподсуден» (1969), князь Волконский в историко-романтическом фильме «Звезда пленительного счастья» (1975), полковник милиции Иван Данилов в детективе «Приступить к ликвидации» (1983) и другие. Последняя роль — директор гостиницы в сериале «Пять звезд» (2004). Всего Олег Стриженов снялся в более чем 30 фильмах.

Народный артист СССР. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, многими медалями. Автор книги воспоминаний «Исповедь» (1999).

Был женат третьим браком на актрисе Лионелле Стриженовой, двое детей — актеры Наталья Стриженова (умерла в 2003-м) и Александр Стриженов. Брат — заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов (умер в 1985-м).