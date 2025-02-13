Туроператоров придавило ответственностью

Крупные туроператоры стремятся убедить власти проработать законодательное ограничение максимального размера фондов их персональной ответственности. Отчисляя ежегодно по 1% от оборота, бизнес уже скопил в фондах 4,5 млрд руб., которые сейчас фактически заморожены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Национальный союз профессионалов туриндустрии (НСПТ; объединяет крупных туроператоров «Библио Глобус», «Пегас Туристик», «Интурист», Fun & Sun) обратился к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой ускорить ответ на запрос бизнеса о возможности законодательного закрепления максимального и минимального значений фонда персональной ответственности туроператоров (ФПО). Об этом говорится в письме организации (есть у “Ъ”). В Минэкономики “Ъ” заявили, что действующий механизм финансового обеспечения туроператоров позволяет сохранять баланс интересов бизнеса и туристов.

Обязательные отчисления в ФПО туроператоры делают с 2017 года. Деньги, по замыслу, должны направляться на погашение обязательств перед туристами в случае банкротства. Заместитель гендиректора Anex Яна Муромова говорит, что туроператоры могут перечислять 1% от общей цены реализованного турпродукта за прошлый год сразу или 0,25% ежеквартально.

Основатель юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов напоминает, что по достижении уровня выплат в ФПО в размере 7% от оборота за прошлый год туроператоры могут прекратить отчисления и отказаться от страховки. Но для крупных игроков показатель практически недостижим. Их бизнес постоянно растет, выручка с каждым годом становится больше, поясняет он. Суммарно, по оценкам господина Мохова, в ФПО туроператоров сейчас 4,5 млрд руб. Эти средства фактически заморожены.

Яна Муромова называет отчисления в ФПО «серьезной нагрузкой», которая тормозит бизнес-процессы, в том числе развитие новых направлений. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский поясняет, что накопления в ФПО у некоторых компаний превышают 1 млрд руб.

Председатель совета директоров «Вип-сервиса» Дмитрий Горин отмечает, что туроператоры из-за высокой стоимости кредитов лишены возможности пользоваться займами для обеспечения обязательств. Он поясняет, что перед началом высокого туристического сезона компании нуждаются в деньгах для авансирования отелей и перевозчиков. Маржинальность бизнеса туроператоров остается небольшой — около 1–3%, напоминает господин Мохов.

Вопрос установления минимального и максимального размера фонда персональной ответственности туроператоров обсуждался в начале прошлого года в рамках мероприятий «Трансформация делового климата» в Минэкономики, отмечают в НСПТ. Со стороны бизнеса, по словам господина Горина, звучали предложения ограничить размер фонда в 250–300 млн руб. Но поправки к законодательству сформированы не были. В декабре прошлого года туроператоры направили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой дать разъяснения по этому вопросу. Запрос был отправлен на рассмотрение в Минэкономики, но ответ не получен, отмечают в НСПТ. Вопрос вызывает беспокойство бизнеса из-за приближающегося срока выплат: сделать первые отчисления в ФПО туроператоры должны до 15 апреля.

Илья Уманский называет существующий механизм финансовых гарантий для туроператоров чрезмерным. Но он сомневается, что инициатива НСПТ в итоге будет поддержана: она вряд ли устроит регулятора и туристическую розницу, часто отвечающую перед путешественниками за туроператоров.

Господин Уманский поясняет, что и существующий механизм также не защищает в полной мере интересы туристов. В случае банкротств обычно обеспечения оказывается достаточным для покрытия лишь 15–20% от стоимости приобретенных туров, говорит он. Господин Уманский не исключает, что сокращение обязательного финансового обеспечения для туроператоров через установление максимального размера ФПО может привести к снижению защищенности. Хотя господин Мохов сомневается, что механизм, способный гарантировать 100% выплат, может быть создан: это потребовало бы депонирования всей выручки за прошлый год.

Александра Мерцалова