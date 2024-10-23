Путешественникам пересчитывают надбавку

Турбизнес, у которого весной будущего года истекают льготы по обязательным платежам в рамках страхования рисков, хочет переложить это на плечи самих путешественников. Отраслевая ассоциация предлагает взымать до 100 руб. с каждого проданного за рубеж тура и аккумулировать в специальном госфонде собранные средства, за счет которых можно будет расплатиться с туристами в случае банкротства операторов. Такой механизм создаст нагрузку на турагентов, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает создать отдельный государственный фонд гарантий в сфере выездного туризма, куда будут отчисляться до 100 руб. с каждого проданного тура за рубеж (согласно данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году за границу отправились 8,1 млн организованных туристов — “Ъ”). Это, как рассчитывают в РСТ, может стать альтернативой фондам персональной ответственности и страхования туроператоров. В Минэкономики, регулирующем туриндустрию, на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Сейчас в случае банкротства туркомпании выплаты туристам осуществляются за счет средств фонда персональной ответственности, куда операторы обязаны вносить сумму, эквивалентную 1% от их оборота за предыдущий год.

По словам основателя юридического агентства «Персона грата» Георгия Мохова, специализирующегося на туризме, у продавцов туров за рубеж в силу дороговизны продукта зачастую высокие обороты: у некоторых компаний сумма может достигать 1,5 млрд руб. в год.

Одновременно участники рынка выездного туризма должны страховать свою ответственность на сумму, равную 5% от оборота, но не менее чем 50 млн руб. Сделать это крайне сложно, следует из сообщения РСТ. Страховщики не могут в полной мере страховать туроператоров, говорит директор филиала «Евроинс туристическое страхование» Юлия Алчеева. Она поясняет, что 5% от оборота крупного игрока — это несколько миллиардов рублей: для подобных гарантий требуются резервы. «До 2022 года существовала возможность перестрахования за рубежом, но сейчас она закрыта, а емкость Российской национальной перестраховочной компании ограниченна»,— отмечает эксперт.

Госпожа Алчеева поясняет, что альтернативой страхованию рисков для турбизнеса выступают банковские гарантии, но популярностью этот механизм не пользуется. Фактически он предполагает размещение аналогичных сумм компаниями на депозитах, говорит она.

Последние несколько лет турбизнес пользуется льготами по обязательным выплатам. Поблажки введены федеральным правительством еще в пандемию, так как эта отрасль оказалась в числе самых пострадавших: взносы в фонд сократились до 0,25% от оборота, страховые выплаты — до 25 млн руб. Но с 1 мая 2025 года действие льгот истекает, поэтому РСТ и спешит предложить новые, более выгодные для турбизнеса условия работы.

Юлия Алчеева поясняет, что механизм страхования рисков зарубежных туров будет фактически идентичен тому, что действует сейчас на рынке банковских вкладов, когда АСВ рассчитывается с вкладчиками при банкротстве финансовой организации. Господин Мохов обращает внимание на то, что создание нового государственного фонда предполагает принятие политического решения.

Но со стороны туристов переход на систему взносов с каждого проданного тура может вызвать негативную реакцию, предупреждает гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексей Кожевников.

Эксперт поясняет, что рынку придется провести значительную разъяснительную работу, которая ляжет в основном на турагентов. «Точно так же было после внедрения курортного сбора, когда эту функцию были вынуждены взять на себя отельеры»,— замечает он. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов считает, что многое будет зависеть от размера платежа: если он будет небольшим, туристы со временем примут нововведение.

Александра Мерцалова