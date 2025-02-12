Инфляция в США в январе достигла 3%

Индекс потребительских цен в США по итогам января вырос на 3% в годовом выражении и на 0,5% — в сравнении с прошлым месяцем. Такие данные сегодня, 12 февраля, опубликовало Министерство труда США. Темпы инфляции чуть ускорились в сравнении с декабрем, когда цены выросли на 2,9% и оказались чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших также 2,9%.

Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий товары со значительными сезонными колебаниями цен, такие как продукты питания и энергоносители, вырос на 3,3% в годовом выражении. Если в целом цены на продукты питания за год выросли на 2,5%, а за месяц на 0,4%, некоторые продукты сильно опережали этот рост — прежде всего в США говорят о повышении цен на яйца более чем на 15% за месяц из-за вспышки птичьего гриппа.

Как отмечают многие эксперты, более сильный, чем ожидалось, рост цен в сочетании с низким уровнем безработицы уменьшают вероятность того, что на следующем заседании в марте Федеральная резервная система снизит ключевую ставку. «Рынки не уверены, что мы увидим снижение темпов инфляции в этом году, и сегодняшние данные не дают никаких свидетельств этого»,— отметил старший экономист инвесткомпании AllianceBernstein Эрик Виноград, добавив, что «если инфляция не продолжит сокращаться, ФРС вообще не будет снижать ставку». При этом президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на такой политике: «Процентные ставки должны быть снижены, это должно идти параллельно с вводимыми тарифами!!!» — написал он сегодня, 12 февраля, в своей соцсети Truth Social.

Яна Рождественская