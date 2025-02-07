Уровень безработицы в США сократился до 4%

Уровень безработицы в США в январе составил 4%. Это самый низкий показатель с мая 2024 года. Такие данные приводит в ежемесячном докладе Федеральное бюро статистики Министерства труда США. Общее число безработных в стране сократилось с 6,9 млн в декабре до 6,8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello / Reuters Фото: Marco Bello / Reuters

В то же время новых рабочих мест в стране было создано меньше, чем ожидали эксперты: 143 тыс. против 169 тыс. Активнее всего новые рабочие места появлялись в здравоохранении — 44 тыс. В розничной торговле добавилось 34 тыс. рабочих мест, на государственной службе — 32 тыс.

Доля экономически активного населения осталась на уровне 62,6%. Рост зарплат в январе в годовом выражении составил 4,1%.

Алена Миклашевская