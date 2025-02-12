Глава iSpring Юрий Усков вложил 200 млн рублей в радиостанции для бронетехники

Основатель и руководитель компании iSpring в Йошкар-Оле Юрий Усков вложил более 200 млн руб. в проект по установке автомобильных DMR радиостанций на бронетехнику «Сотник». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе iSpring.

По данным Telegram-канала гуманитарного проекта «Тыл 22», серийное производство комплектов цифровой связи для бронетехники «Сотник-БЛ» началось в 2023 году. Первыми ее получили танкисты 4-й и 6-й бригад армии России. С тех пор бойцы разных направлений начали массово получать надежные средства цифровой связи.

10 февраля Юрия Ускова задержали в Йошкар-Оле по подозрению в махинациях с земельными участками. 12 февраля прошло заседание по избранию меры пресечения для руководителя iSpring. Адвокаты предложили освободить основателя IT-компании под залог в 25 млн руб.

Дарья Сайфиева