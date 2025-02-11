Айтишника приземлили в суде

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело основателя и владельца крупной IT-компании ISpring Юрия Ускова, задержанного в понедельник в Марий Эл. Бизнесмена и двух руководителей Оршанского района республики подозревают в махинациях с земельными участками с причинением ущерба на 20 млн руб. Ряд политиков, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, потребовали проверить обоснованность возбуждения дела, а сам господин Усков связывает его со своими выступлениями против застройки рекреационных участков в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Усков считает, что его уголовное преследование не имеет под собой никаких оснований

Фото: @institute_ispring Юрий Усков считает, что его уголовное преследование не имеет под собой никаких оснований

Фото: @institute_ispring

Юрия Ускова сотрудники регионального управления СКР и оперативники задержали 10 февраля около 16 часов в офисе компании в Йошкар-Оле, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе iSpring. По месту его работы был проведен обыск. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Другими фигурантами расследования являются глава администрации Оршанского района Александр Плотников и его первый заместитель Иван Михеев. Меру пресечения Юрию Ускову суд изберет 12 февраля, сообщил гендиректор основного юрлица iSpring — ООО «Ричмедиа» — Николай Зуев.

ISpring основана в 2001 году в Йошкар-Оле, основатель и владелец — Юрий Усков. Компания является крупным разработчиком продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса. Среди основных продуктов — платформа для корпоративного обучения ISpringLearn и конструктор онлайн-курсов ISpringSuite. В 2021 году компания основала одноименный институт и вложила в него 1,3 млрд руб. В 2024 году в вузе было доступно 144 места, для 120 доступна грантовая поддержка от 50% до 100% от целевых работодателей. Выручка основного юрлица компании, ООО «Ричмедиа», за 2023 год составила 2,37 млрд руб., прибыль — 791,6 млн руб.

Источники “Ъ” в правоохранительных органах рассказали, что в уголовном деле речь идет об операциях с земельными участками, проведенных с мая 2013 года по май 2023 года. В частности, в материалах расследования говорится в том числе о двух участках в деревне Ивановка Оршанского района площадью 2,6 тыс. и 1,2 тыс. кв. м.

По версии следствия, все эти годы земля приобреталась структурами Юрия Ускова по заведомо заниженным ценам, а преступная схема была весьма простой: сначала участки брали в аренду, а затем путем различных манипуляций переоформляли в собственность.

Общий ущерб бюджету, по подсчетам следствия, составил 20,5 млн руб. В уголовном деле помимо iSpring, по данным источников “Ъ”, упоминаются и принадлежащие Юрию Ускову ООО «Пс Лаб», ООО «Академия Айспринг» и ООО «Кампус».

Претензии следствия в структурах предпринимателя считают несостоятельными и связывают с его общественной деятельностью. «Наша позиция и позиция Юрия Ускова такова, что все было сделано по закону. Участок в Оршанском районе был приобретен на открытых торгах,— сообщил “Ъ” Николай Зуев.— На земельных участках общей площадью примерно 79 604 кв. м, находившихся в собственности Юрия Ускова, возводились жилые дома по просьбам жителей IT-деревни, но застройка не носила массовый характер».

В пресс-службе iSpring заявили, что «предъявленные обвинения связаны с гражданской позицией Юрия Ускова. Среди других неравнодушных жителей Йошкар-Олы он активно выступал против коммерческой застройки рекреационных территорий Дубовой и Сосновой рощи... С августа 2024 года из контролирующих органов республики в компанию поступило 68 запросов с требованием предоставить документацию о деятельности компании. Все документы были предоставлены. И в день судебного заседания — 10 февраля, где рассматривался вопрос о застройке рекреационных территорий, возбуждается уголовное дело, проходят обыски и задержание Юрия Ускова».

Банковские счета компании на данный момент не заблокированы. «Мы сделаем все, чтобы следственные действия в отношении СЕО компании никак не повлияли на работу с нашими клиентами и партнерами»,— отметил директор iSping Александр Макеев.

Сам Юрий Усков 10 февраля записал видеообращение в Telegram-канале iSpring, в котором также заявил, что задержание связано с его активной позицией против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле.

«Нам предъявляют, что мы где-то что-то нарушили при застройке нашего поселка корпоративного, думаю, что это все придумано»,— сказал он.

Уголовное преследование Юрия Ускова вызвало большой резонанс. Первыми на него отреагировали в своих Telegram-каналах военкоры, поскольку брат задержанного Владимир Усков является разработчиком системы РЭБ «Покров», подавляющей дроны противника в зоне СВО. Позже в ситуацию вмешались политики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться в ситуации: «Пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности». Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять ход дела под личный контроль. Озабоченность событиями в Марий Эл выразил лидер думской фракции «Новых людей» Алексей Нечаев.

Вскоре в пресс-службе СКР сообщили, что «председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Марий Эл Рычкову А. В. доложить об основаниях возбуждения уголовного дела и ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства».

Анар Зейналов, Дарья Сайфиева, Казань; Олег Козырицкий, Ефим Брянцев