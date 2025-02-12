Адвокаты Юрия Ускова предложили освободить бизнесмена под залог в 25 млн рублей

Адвокаты Юрия Ускова предложили освободить основателя IT-компании iSpring под залог в 25 млн руб., эта сумма соразмерна предполагаемому ущербу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Судебное заседания по делу главы IT-компании iSpring Ускова Юрия, обвиняемого о мошенничестве в крупном размере. В Йошкар-Олинском городском суде.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Заседание по избранию меры пресечения Юрию Ускову проходит в Йошкар-Олинском городском суде. Сторона защиты просит суд установить условия, которые позволят предпринимателю продолжать управлять бизнесом и заниматься благотворительной деятельностью, если суд все же решит назначить домашний арест.

Адвокат Юрия Ускова отметил, что представленные следствием материалы не содержат сведений о конкретных преступных действиях со стороны Юрия Ускова. По их словам, документы касаются его имущества, коммерческой деятельности и поездок, но не подтверждают сам факт совершения преступления.

Юрий Усков был задержан 10 февраля. В этот же день на месте его работы провели обыск. Среди других фигурантов дела — глава администрации Оршанского района Александр Плотников и его первый заместитель Иван Михеев. Александра Плотникова также освободили из-под стражи.

Влас Северин