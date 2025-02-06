Контакты огласке подлежат

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков впервые подтвердил наличие контактов между Россией и США по Украине, отметив их «интенсификацию». Заявление не ускользнуло от внимания американских СМИ, расценивших его как сигнал о продвижении на пути к мирному соглашению. Началом переговорного процесса должны стать прямые контакты между президентами РФ и США, и именно их, судя по всему, имел в виду замглавы МИД России Сергей Рябков, заявивший, что первый шаг в нормализации отношений с Москвой должны сделать в Вашингтоне. В четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объявил, что подготовка к встрече лидеров «находится на продвинутой стадии», но в администрации президента пока это не подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог подтвердил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, но опроверг информацию о готовности раскрыть на ней детали мирного плана

Фото: Siavosh Hosseini / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог подтвердил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, но опроверг информацию о готовности раскрыть на ней детали мирного плана

Фото: Siavosh Hosseini / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Заявление Дмитрия Пескова о наличии контактов по линии отдельных ведомств и их интенсификации последовало сразу за высказыванием Трампа о том, что США ведут «очень хорошие и очень конструктивные переговоры» с российским и украинским руководством по урегулированию конфликта. Ранее американский лидер заявлял о своем желании «немедленно встретиться» с Владимиром Путиным. Российский президент, в свою очередь, говорил о готовности к подобной встрече.

В четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объявил, что подготовка к встрече лидеров «находится на продвинутой стадии», саммит может состояться в феврале или в марте.

В администрации президента России его слова, однако, пока не подтвердили.

Свидетельством того, что конкретного запроса на встречу Трампа с российским президентом еще нет, может служить заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что первый шаг в нормализации отношений с Москвой должны сделать в Вашингтоне. «Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий "на земле" и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией. Так что решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой»,— добавил господин Рябков.

Признание Кремлем и Белым домом наличия контактов по Украине не сопровождается ясностью относительно содержания проходящего диалога.

Вокруг этого вопроса по-прежнему много спекуляций и утверждений, которые опровергаются то одной, то другой стороной.

Так, агентство Bloomberg сообщило, что спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию собирается посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14–16 февраля, и на ней представит план Трампа по завершению конфликта на Украине. Насколько детально будут обозначены параметры предполагаемой сделки, источники агентства ответить не смогли. Однако, по их словам, возможными элементами плана могут стать заморозка конфликта, сохранение в «подвешенном состоянии» вопроса о принадлежности завоеванных Россией территорий и гарантии безопасности для Украины.

Сам Кит Келлог подтвердил в своем аккаунте в соцсети Х свое участие в конференции, но опроверг информацию о готовности рассказать о деталях сделки. Ожидается, что после конференции он посетит Украину и ряд европейских стран.

Вероника Вишнякова