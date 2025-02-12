Глава Пентагона: мир на Украине — «главный приоритет» американского руководства

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что достижение устойчивого мира на Украине — это «главный приоритет американского руководства». Об этом он сказал на заседании контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». Господин Хегсет отметил, что президент США Дональд Трамп настроен добиться окончания боевых действий посредством дипломатии.

«Президент Трамп ясно дал понять американскому народу и многим лидерам (стран из числа присутствующих.— "Ъ"), что прекращение боевых действий и достижение прочного мира являются главным приоритетом»,— сказал Пит Хегсет на встрече сегодня, 12 февраля (цитата по ABC). «Кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться»,— подчеркнул глава Пентагона, добавив, что американский лидер намерен добиться окончания боевых действий с помощью дипломатии.

В то же время Пит Хегсет призвал союзников Вашингтона по НАТО активизировать свои действия и взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. «Обеспечение европейской безопасности должно быть главным приоритетом для европейских членов НАТО»,— сказал он, подчеркнув, что «Европа должна предоставить Украине подавляющую долю летальных и нелетальных вооружений» (цитата по AFP).

26-е заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» проходит в Брюсселе сегодня, 12 февраля. На встрече впервые вместо США председательствует Великобритания. Как писала газета The Times со ссылкой на источники, решение передать руководство заседанием британцам было принято новой администрацией США. Источники связали это с тем, что Вашингтон пока не опубликовал программный документ с официальной позицией по Украине и передачей ей военной помощи.

Встреча на базе Рамштайн впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. По данным Пентагона, к январю 2025 года страны—участники группы передали Киеву $126 млрд военной помощи. В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США вложили «почти на $200 млрд больше» в поддержку Украины, чем страны Европы, хотя те должны платить «хотя бы столько же» и даже больше.

Подробнее о происходящем вокруг Украины — в материале «Ъ» «Крайне важно, что все-таки скажет Европа».

Анастасия Домбицкая